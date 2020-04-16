القرار الاستثنائي لإنهاء العام الدراسي الحالي يكفل 3 ميزات منصفة للطلاب

الفرصة متاحة لمن يرغب تحسين وضعه التعليمي

جاء القرار الاستثنائي الذي أعلنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها حكيماً ومنصفاً في ظل الجائحة التي حلّت بالعالم أجمع.

وتمخض القرار عن 3 ميزات تخدم طلاب المملكة، وهي اعتماد درجة الفصل الأول للفصل الثاني لجميع الطلاب، كما الطالب الذي يرغب بتحسين مستواه بإمكانه إجراء اختبار تقويم مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل.

وكذلك أتاح القرار للطالب المستمر مع معلمه حالياً، رصد أعمال السنة والتقويم الختامي وستحتسب له الدرجة إن كانت أفضل.