"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الوجه وأملج وضباء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة الوجه وأملج وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.