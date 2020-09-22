"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الوجه وأملج وضباء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة الوجه وأملج وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 11:44 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الوجه وأملج وضباء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة الوجه وأملج وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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