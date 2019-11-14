وزير الخارجية يرأس الوفد السعودي في الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري المصغّر للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وضم وفد المملكة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي
بحضور الوزير "السبهان" وسفيرة خادم الحرمين بواشنطن
ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري المصغّر للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وضم وفد المملكة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان.