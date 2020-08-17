"الحاذق" يبحث مع رئيس مركز القفل تقديم الخدمات للقرى

خلال جولة تفقدية للمشاريع

زار رئيس بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، المهندس مشاري بن حسن الحاذق، صباح اليوم الاثنين، رئيس المركز، نزار بن معدي التركي لمناقشة العديد من المواضيع التي تخدم أهالي وقرى المركز.

ومن جانب آخر، تفقد المهندس الحاذق، قرى المركز وعددًا من المشاريع التابعة للبلدية للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

ووقف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والمشروعات الجاري تنفيذها بالمواقع التي شملتها الزيارة.

كما رافقه في الزيارة مدير الشؤون الفنية، متعب مرير، ومدير النظافة، أحمد مشهور.

وأكد المهندس "الحاذق" حرص البلدية على الوقوف ميدانيًا لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع والخدمات المقدمة، وتلمس احتياجات الأهالي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ويسهم في تطوير وتنمية قرى المركز وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

يذكر أن المهندس مشاري الحاذق، باشر مهام رئاسة بلدية القفل خلال الأسبوع الجاري، وتأتي الاجتماعات والجولات الميدانية للوقوف على المشاريع والخطط التي تعمل عليها البلدية.