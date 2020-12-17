"الصحة العالمية": "بكين" ترحّب بزيارة وفد المحققين لتحديد أصل "كورونا"

بعدما عارضت الصين بشدة فكرة التحقيق الدولي للوقوف على سبب نشأة الفيروس

رحّبت بكين بزيارة أعضاء فريق التحقيق الذي شكّلته منظمة الصحة العالمية والذي من المقرر أن يسافر إلى الصين الشهر المقبل؛ بهدف تحديد منشأ فيروس كورونا.

وقال باباتوندي أولووكوري، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "تواصل منظمة الصحة العالمية الاتصال بالصين ومناقشة الفريق الدولي والأماكن التي سيزورونها".

وأضاف وفق "رويترز": "فهمنا أن الصين ترحّب بالفريق الدولي وزيارتهم التي من المتوقع -على حد علمنا- أن تتم في أوائل يناير"؛ مشيرًا إلى أن التوقيت الدقيق للرحلة سيعتمد على "الحصول على نتائج بعض الاختبارات الأخرى التي يتم إجراؤها في البداية".

وعارضت الصين بشدة الدعوات لإجراء تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا، قائلة إن مثل هذه الدعوات معادية لها؛ لكنها منفتحة على إجراء تحقيق بقيادة منظمة الصحة العالمية.

وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 72.92 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم وتوفي 1641.733 شخصًا حتى الآن.