تَعَرّف على 11 طريقة لإنزال الوزن.. "من دون حمية"

حددها خبير التغذية جايسون إيولد ونشرها "بزنس إنسايدر"

تشير الدراسات إلى أن 9 من كل 10 أشخاص يتبعون الحمية الغذائية، لا يلتزمون بها؛ ولكن الحمية ليست الطريقة الوحيدة لإنزال الوزن؛ فبعض العادات اليومية قد تُساهم في ذلك أيضاً.

ومن أجل اكتشاف الطرق العلمية التي تساعد على إنزال الوزن، من دون اتباع حمية محددة؛ سأل موقع "بزنس إنسايدر" خبيرَ التغذية جايسون إيولد الذي حدد عادات يومية للنزول بالوزن هذا الصيف؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

ويشمل ذلك 11 طريقة هي:

الحرص على الترطيب

يقول إيولد: إن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم جائعون، ببساطة بسبب جفاف الجسد والعطش. الإكثار من شرب الماء بالتأكيد سيقلل من الشعور بالجوع.

الابتعاد عن السكر الصناعي

مهما كانت المشروبات التي يتناولها الشخص؛ فعليه الابتعاد عن المشروبات التي يضاف إليها سكر صناعي، والتي ستعطل عملية تفكيك الجسم للدهون.

النوم الكافي

على الشخص النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات يومياً؛ فآخر الدراسات أشارت إلى أن المحرومين من النوم قد يلجأون للطعام غير الصحي، أكثر من نظرائهم الذين ينالون قسطاً جيداً من الراحة.

الفطور

التركيز على وجبة الفطور والغداء قد يُبعد الأشخاص عن الإكثار من تناول الطعام السيئ لاحقاً.

الوجبة الخفيفة

على الأشخاص إدراجُ وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية؛ مثل الموز أو الفاكهة.

اصنع وجباتك مقدماً

على الشخص تجهيز الوجبات قبل الشعور بالجوع؛ لأن الجوع قد يؤدي إلى تناول الشخص لوجبات كبيرة ومضرة.

ادخل المكسرات إلى يومك الغذائي

أظهرت دراسة في أمريكا الشمالية، أن الأشخاص الذين يتناولون كمية من المكسرات يومياً، تقل نسبة إصابتهم بأمراض القلب.

التمرين صباحاً

أكدت الدراسات الأخيرة أن الأشخاص الذين يتمرنون صباحاً قبل أي وجبة طعام، سيحرقون الدهون بنسبة أكبر، قد تصل إلى 20%.

الإكثار من البدائل الصحية

تناول الخبز الأسمر والأرز الأسمر والحبوب الكاملة طريقة مثالية لملء المعدة بطريقة صحية.

الفواكه

تناول الفاكهة سيضيف الألياف إلى الغذاء اليومي، كما سيضيف الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها جسم الإنسان.

الاستمتاع قليلاً

أجمع أغلب الخبراء على أن اتباع أسلوب "الحرمان" من المأكولات المضرة أسلوب خاطئ، وعلى الشخص الاستمتاع بالوجبات اللذيذة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، من حين إلى آخر، من دون المبالغة فيها.