"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 527877 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1620 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 508994 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8259 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10624 والحالات الحرجة 1434 حالة.