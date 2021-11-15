شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق مع 3 مشتبهين بانفجار ليفربول

لم تتّضح ظروف الحادثة بعدُ

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تستجوب ثلاثة رجال غداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول بشمال إنجلترا، فيما اعتُبِر السائق بطلًا؛ لأنه عمل على تجنّب كارثة.

وأوضحت الشركة أن الثلاثة رجال هم في أعمار (21، و26، و29عاماً) وقد أوقفتهم في حي كينزغتون في ليفربول، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووقع الانفجار الذي لم تتضح ظروفه بعدُ، صباح أمس في وقت كانت بريطانيا تُحْيي ذكرى ضحايا الحروب في مناسبة "أحد الذكرى"، وحين كانت البلاد تلزم دقيقة صمت وعلى بُعد أمتار من كاتدرائية ليفربول، حيث تجمع مئات الجنود وقدامى المحاربين وحشود من أجل إحياء هذه الذكرى.

ووصفت بعض الصحف ورئيسة بلدية ليفربول سائق سيارة الأجرة بأنه بطل.

وذكرت صحيفة "ديلي مايل" أن السائق لاحظ أن الراكب يوحي بأنه "مشبوه"، فأبقاه داخلها مع إقفال الأبواب قبل أن يلوذ بالفرار.

وأصيب السائق في الانفجار، وتوفي الراكب.