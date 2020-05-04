رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك

حالة على المنطقة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل محافظة تيماء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

حالة الطقس الأرصاد

0

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:48 AM

حالة على المنطقة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل محافظة تيماء

رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

0 924

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020