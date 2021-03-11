استخراج خاتم فضي من مريء طفل بعد ابتلاعه في الطائف

استقرت حالته وخرج من المستشفى بصحةٍ جيدة

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج خاتم فضي من مريء طفل عمره خمس سنوات، بعد أن ابتلعه الطفل أثناء لعبه به، مما أدى إلى حدوث جروح بالحلق والمريء مع قيء دموي نتيجة انسداد المريء بالخاتم.

وذكر المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، أنه تم نقل الحالة إلى طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي، حيث تم تنويمه كحالة طارئة، وتم تحويل المريض إلى قسم العمليات، حيث تم استخراج الخاتم بواسطة فريق من جراحي الصدر عن طريق منظار المرئ الجراحي تحت مخدر عام.

وأضاف أن المريض ظل تحت الملاحظة إلى أن استقرت حالته، وخرج من المستشفى بصحةٍ جيدة.