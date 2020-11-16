40 برنامجاً إرشادياً لدعم منصة "مدرستي" بـ"تعليم عسير"

لتقديم خدمات نوعية للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا

سخرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" و"بنات" إمكاناتها وطاقاتها؛ لتقديم خدمات إرشادية نوعية للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توظيف البرامج والخدمات الإرشادية المتكاملة والمتخصصة والتي بلغت نحو 40 برنامجاً حتى الآن.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أعدت خططاً وبرامج تدريبية في ظل الأزمة الراهنة، ووضعت آلية لتنفيذها عن بعد عبر منصة مدرستي، كما أطلقت عدداً من الحملات التوعوية للتصدي لهذه الجائحة، وتذليل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب والطالبات خلال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف "الجوني" أن الزيارات الميدانية بلغ عددها 603 زيارات، لدعم الطلاب والطالبات المتأخرين دراسياً وتقديم الرعاية والدعم لهم بالتعاون مع أولياء الأمور والمعلمين، و64 زيارة استشارة، و17 زيارة لحل قضايا الطلاب والطالبات، فيما تم توزيع أجهزة لوحية للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية حيث بلغت 3547 جهازاً لوحياً، وبلغ عدد الزيارات الميدانية لمشرفات وحدة الخدمات الإرشادية 688 زيارة توجيهية، و286 زيارة تقويمية.

وفي مجال التطوير المهني لإدارتي التوجيه والإرشاد أوضح "الجوني" أنه تم تنفيذ 15 برنامجاً تدريبياً، و14 برنامجاً إرشادياً، وتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات والبالغ عددهم 1969 طالباً وطالبةً، بالإضافة إلى برنامج خفض العنف "رفق"، وخط المساندة، وأضرار المخدرات، وبرنامج "إشراق"، مشيراً إلى أنه تم عقد خمسة لقاءات لتطوير أداء المرشدين والمرشدات في ظل الوضع الراهن وتوضيح مهامهم أثناء الأزمة ومتابعة الطلاب والطالبات وحثهم على الدخول لمنصة مدرستي، وقناة عين للاستفادة من الدروس المطروحة، وتنفيذ العديد من الورش التدريبية لخدمة الطلاب والطالبات بلغ عددها 11 ورشة تدريبية.

ولفت "الجوني" إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، وإطلاق حملة "يداً بيد لمقاومة كورونا"، وتنفيذ مسابقة تنمي روح الولاء الوطني للطلاب والطالبات من خلال تصاميم ومقالات عن جهود المملكة خلال الجائحة، وإطلاق وسم "علمتني أزمة كورونا"، إضافة إلى عقد العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الهدايا والدروع والخصومات التي تخدم الطلاب والطالبات.