78 يومًا بدايتها اليوم.. الزعاق: سنعيش الأيام الألطف في السنة

قال: سنودع الصيف إلى دخول رمضان ثم نبدأ نحس بحرارة الربيع

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه من اليوم سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق وعددها 78 يومًا.

وقال مفصلًا عبر حسابه في تويتر: نجم سهيل الأخير (13 يومًا)، والوسم (52 يومًا)، ونجم المربعانية الأول (13 يومًا).

وتابع: لن نشعر بالشتاء القارس إلا بعد هذه الأيام، وسنودع الصيف إلى دخول شهر رمضان، وحينذاك نبدأ نحس بحرارة الربيع.