شاهد.. زوار "بوليفارد الرياض" يلتقطون السيلفي مع الجبير

زار المنطقة وأبدى سعادته بأجوائها وفعالياتها المختلفة

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بزيارة منطقة ‫الرياض بوليفارد، وحرص الزوار على التقاط صور سيلفي مع الوزير الجبير، الذي أبدى سعادته بأجوائها المميزة.

وكتب حساب "شتاء الرياض" على "تويتر" ‏‫‪@RiyadhSeason تحت وسم ‏‫#شتاء_الرياض: "نورنا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ‪@AdelAljubeir في منطقة ‫#الرياض_بوليفارد؛ مشيرًا إلى أنه شاهد المنطقة وعاش أوقاتًا جميلة بين فعالياتها المختلفة".

يُذكر أن المنطقة بعد افتتاحها لأعمال الصيانة والتوسعة، أضيفت لها مجموعة من المطاعم الجديدة، وكل مطعم يقدم أكلات متنوعة، وتحمل بعد توسعتها، العديدَ من المفاجآت الكبيرة التي جذبت الزوار وزادت من استمتاعهم بها.

وتحتوي منطقة "بوليفارد الرياض" على الكثير من الفعاليات التي تجذب الجمهور؛ حيث يوجد فيها ثلاثة مسارح تُقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الكثير من المطاعم والمقاهي المتميزة مع عروض النافورة الراقصة.