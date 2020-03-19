لليوم الثاني.. الضباب يخيّم على الباحة

المرور يدعو لاستعمال الأضواء التحذيرية

تشهد "الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق"، لليوم الثاني على التوالي؛ حالة ضباب تسبّبت في تدني مدى الرؤية.

وناشد مرور منطقة الباحة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، واستعمال الأضواء التحذيرية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ تماشيًا مع التوجيهات.

7

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:46 PM

المرور يدعو لاستعمال الأضواء التحذيرية

لليوم الثاني.. الضباب يخيّم على الباحة

أحمد العبدالله

الباحة

3 1,792

تشهد "الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق"، لليوم الثاني على التوالي؛ حالة ضباب تسبّبت في تدني مدى الرؤية.

وناشد مرور منطقة الباحة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، واستعمال الأضواء التحذيرية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ تماشيًا مع التوجيهات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020