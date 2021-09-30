"الصحة": استكمال التحصين أهم خطواتنا في المرحلة القادمة.. ليصبح المجتمع في مأمن من الفيروس بإذن الله

أكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين يُعتبر أهم خطواتنا في المرحلة القادمة، ليصبح المجتمع في مأمن من الفيروس بإذن الله، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 44 حالة مؤكدة، وتعافي 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 212 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547134 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536178 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8716 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.