"الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

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30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 10:39 PM

"الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

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