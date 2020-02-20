حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن

والشرطة تعتقل مشتبهًا به

اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.

وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".


وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".

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20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 07:37 PM

والشرطة تعتقل مشتبهًا به

حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.

وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".


وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".

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