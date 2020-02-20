حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".
والشرطة تعتقل مشتبهًا به
اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".