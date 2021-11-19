"التحالف": سقوط صاروخَيْن باليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما

عملية الإطلاق استهدفت الأعيان المدنية باليمن

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" فشل إطلاق الحوثيين لصاروخَيْن باليستيَّيْن، وسقوط الصاروخَيْن الباليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما، وأن عملية الإطلاق استهدفت الأعيان المدنية بالداخل اليمني.