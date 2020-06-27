بايرن ميونخ يتوج بدرع الدوري الألماني.. للمرة الثامنة على التوالي

حصد اللقب الـ 30 في تاريخه

حقق بايرن ميونخ درع الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي (اللقب الـ30 في تاريخ النادي)، وذلك عقب مواجهة فولفسبورج، وانتهى اللقاء بانتصار البايرن 4-0، اليوم السبت.
واختتم البايرن موسمه متصدراً برصيد 82 نقطة.

وكان الفريق البافاري قد ضمن اللقب رسمياً قبل 3 جولات على نهاية البوندسليجا، بفارق 13 نقطة عن وصيفه بورسيا دورتموند.

بايرن ميونخ الدوري الألماني

2

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 08:00 PM

حصد اللقب الـ 30 في تاريخه

بايرن ميونخ يتوج بدرع الدوري الألماني.. للمرة الثامنة على التوالي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 900

حقق بايرن ميونخ درع الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي (اللقب الـ30 في تاريخ النادي)، وذلك عقب مواجهة فولفسبورج، وانتهى اللقاء بانتصار البايرن 4-0، اليوم السبت.
واختتم البايرن موسمه متصدراً برصيد 82 نقطة.

وكان الفريق البافاري قد ضمن اللقب رسمياً قبل 3 جولات على نهاية البوندسليجا، بفارق 13 نقطة عن وصيفه بورسيا دورتموند.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بايرن ميونخ الدوري الألماني

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020