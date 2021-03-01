عودة الثلاثي المصاب تدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة الرائد

انخرط ثلاثي الهلال (المصاب) محمد كنو وصالح الشهري وهتان باهبري، اليوم الاثنين، تمارين متنوعة، ما بين الجري وتدريبات بالكرة، ضمن برامجهم التأهيلية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأزرق الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة التي كسبها الفريق أمام الفتح 5-2، الأحد، تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

ويستضيف الهلال ، نظيره الرائد في الجولة 22 من المسابقة.