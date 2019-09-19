لقاء مفتوح يجمع مدير الجامعة الإسلامية بالطلاب المستجدين

أجاب فيه عن أسئلتهم واستفساراتهم

التقى مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، أمس الأربعاء، بالطلاب المستجدين بالجامعة في لقاء مفتوح بقاعة الملك سعود؛ أجاب فيه عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، وعدد من مسؤولي الجامعة.



ورحب "العتيبي" في بداية اللقاء الذي نظمه مركز الإرشاد الطلابي بالجامعة، بالطلاب الجدد، وهنأهم على التحاقهم بالجامعة.



وقال: إن الجامعة الإسلامية تعد هدية المملكة للعالم، أنشأتها قبل 60 عامًا، وخرّجت حتى اليوم أكثر من 70 ألف خريج من 200 بلد وإقليم، عادوا إلى بلادهم سفراء سلام وسواعد بناء، وكان منهم العلماء والسفراء والوزراء يحملون رسالة الخير والسلام والنور من بلد الخير والنور والسلام.



وحث الدكتور "العتيبي" الطلاب على الجد والمثابرة والبذل والعطاء، والتطلع دومًا إلى الوصول للمستويات المتقدمة في الدراسة، واستثمار الإمكانيات التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب، والاستفادة منها في سبيل تعزيز قدراتهم التعليمية، والمشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية لتنمية مهاراتهم؛ بما يعود بالنفع على تحصيلهم الدراسي، ويحقق لهم آمالهم وطموحاتهم في المستقبل؛ ليسهموا في تنمية أوطانهم وازدهارها. مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تهيئة بيئة تعليمية مجهزة ومتكاملة بما يعزز فرص التحصيل المتميز؛ وهو ما يستدعي أن يكون لدى الطالب قدر كبير من تحمل المسؤولية والحرص على الجد والاجتهاد بدوافع ذاتية.



وألقى مدير مركز الإرشاد الطلابي بالجامعة الدكتور هلال بن محمد الحارثي، كلمة في افتتاح اللقاء، أوضح فيها أن المركز بالتعاون مع الكليات نظّم 15 فعالية ضمن فعاليات أسبوع الإرشاد، استفاد منها أكثر من ثلاثة آلاف طالب، اشتملت على لقاءات مع عمداء الكليات وجولات تعريفية ومحاضرات وندوات وجلسات حوارية وبرامج تدريبية وزيارات تثقيفية.