وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"

طوّرت هذا العام الخدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج

أطلقت وزارة الحج والعمرة -قبل قليل- المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"؛ من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخُصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج؛ حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة؛ علمًا بأنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز؛ فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9/1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات يوم الخميس ١ ذو القعدة، والمخصصة لإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، أن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام الخدمة الإلكترونية للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.