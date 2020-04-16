مجلس التعاون يوافق على إنشاء شبكة أمن غذائي موحد

خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اقتراح قدمته الكويت إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان وفق وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، شارك اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد.

وذكرت "التجارة" أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضًا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.