#جدة_الآن.. تنبيه من "أزمات مكة" وتحذير لتجنب مجاري السيول

أهاب بالجميع أخذ الحيطة من الحالة المطرية بالمحافظة وما جاورها

تحت وسم #جدة_الآن، أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرّمة، بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول.

كما نوّه، وفق حسابه على "تويتر"، بالابتعاد عن مناطق تجمعات المياه؛ نظراً لتعرُّض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية اليوم وغداً الأحد، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.