خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد وصلت إلى 58381

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 02:35 PM

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد وصلت إلى 58381

خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .

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بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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