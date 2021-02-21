953 جولة على المراكز التجارية بالشرقية للتأكد من التقيُّد بـ"احترازات كورونا"

نفذتها أمانة المنطقة وأسفرت عن إغلاق 15 مُنشأة وتحرير 30 مخالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 946 جولة رقابية و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستخدام تطبيق "توكلنا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 15 مُنشأة، وتحرير 30 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتكدس، وعدم إبراز تطبيق "توكلنا".

من جهة أخرى استقبل مركز التواصل بأمانة المنطقة الشرقية "940" خلال المدة من 14 / 2 / 2021م إلى 21 / 2 / 2021م "2272" بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها لمعالجتها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات (940).