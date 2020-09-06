تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020، تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 320688 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 895 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 296737 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4081 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19870 والحالات الحرجة 1457 حالة.