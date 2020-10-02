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تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً على هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسغة مساءً - بمشيئة الله-.