تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً على هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسغة مساءً - بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 03:10 PM

تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً على هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسغة مساءً - بمشيئة الله-.

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