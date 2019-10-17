"القحطاني" مديرًا لجوازات الجوف

قرر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، تعيين العميد سعيد بن حسين القحطاني، مديرًا لجوازات منطقة الجوف.

ويعتبر "القحطاني" واحدًا من أصحاب الخبرة والمهارة في مجال عمله.

وقدّم "القحطاني" شكره على هذه الثقة من قِبَل وزير الداخلية ومدير عام الجوازات؛ داعيًا الله أن يكون على قدر المسؤولية.

الجوف

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 01:09 PM

"القحطاني" مديرًا لجوازات الجوف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، تعيين العميد سعيد بن حسين القحطاني، مديرًا لجوازات منطقة الجوف.

ويعتبر "القحطاني" واحدًا من أصحاب الخبرة والمهارة في مجال عمله.

وقدّم "القحطاني" شكره على هذه الثقة من قِبَل وزير الداخلية ومدير عام الجوازات؛ داعيًا الله أن يكون على قدر المسؤولية.

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الجوف

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