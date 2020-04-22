"الصحة العالمية": "كورونا" سيستمر لزمن طويل وقد يشتعل من جديد بسهولة

غيبريسوس" حذر من موجات جديدة للوباء

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أن فيروس كورونا المستجد سيكون موجوداً بين البشر على مدى زمن طويل، وقد يشتعل من جديد بسهولة.

وحذر "غيبريسوس" في مؤتمر صحفي من موجات جديدة للوباء في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية.

وبين أن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقراراً أو تراجعاً، لافتاً إلى احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم.

وحذر من وجود ثغرات كبيرة في الدفاع العالمي ضد الفيروس، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة تتميز الأوضاع فيها بأمان تام من الجائحة.