الولايات المتحدة تسجل 146,512 إصابة جديدة بكورونا و 1,692 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 18,730,806 والوفيات 329,592 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



وتفصيلاً ..وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.