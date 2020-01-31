بالصور .. شاهد كيف ستكون كبائن الطائرات في المستقبل

تظهر بعد شهرين في ألمانيا

كشفت الشركات المتخصصة في صناعة مقصورات الطائرات، والتي ستتحول من مقصورة مستقبلية مصممة خصيصاً للركاب وراحتهم، إلى مقاعد دوارة ستجعل من مقصورة الدرجة السياحية تجربة أكثر متعة تعرضها قائمة الأسماء المرشحة لجوائز المقصورة الكريستالية للعام الحالي، والتي أصبحت فرصة أمام ابتكارات الطائرات، والمعروضة لجوائز المقصورة الكريستالية جاهزة، وتتضمن بعض الأفكار المثيرة للاهتمام لمقصورات شركات الطيران في المستقبل.

وتقدمت أكثر من 100 مشاركة إلى الجائزة، وتم تقليصها إلى قائمة مختصرة شاملة، مع فئات تتضمن "الترفيه أثناء الطيران والاتصال" و"الرؤى التصورية"، والمقرر الإعلان عنها خلال معرض "Aircraft Interiors Expo 2020"، والذي سيقام في هامبورغ بألمانيا، في مارس 2020.

وفقاً لـ"سي إن إن"، تواجه شركات الطيران باستمرار تدقيقاً صارماً بشأن التزامها بالاستدامة، ويسعى بعض المرشحين لجوائز المقصورة الكريستالية إلى معالجة المسألة البيئية؛ لذا قدمت شركة "PriestmanGoode" مفهوم صينية وجبات الطعام، وأطلقت عليه اسم "Zero"، بهدف تقليل مقدار الوزن، والنفايات البلاستيكية الناتجة عن خدمة الوجبات على متن الرحلات الجوية.