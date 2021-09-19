"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.
وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.
متحدث "الصحة" شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير حتى بعد ارتفاع نسب التحصين
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.
وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.