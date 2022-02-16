عقد الاجتماع الـ16 للجنة إمداد القوات المسلحة بمجلس التعاون

شهد مناقشة موضوعات تسهم في دعم العمل العسكري الخليجي

عقدت لجنة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 16، عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، ووفود متخصّصة في مجال الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالإمداد والتموين التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

لجنة إمداد القوات المسلحة دول مجلس التعاون

0

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 03:14 PM

شهد مناقشة موضوعات تسهم في دعم العمل العسكري الخليجي

عقد الاجتماع الـ16 للجنة إمداد القوات المسلحة بمجلس التعاون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 199

عقدت لجنة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 16، عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، ووفود متخصّصة في مجال الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالإمداد والتموين التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

لجنة إمداد القوات المسلحة دول مجلس التعاون

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022