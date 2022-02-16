عقد الاجتماع الـ16 للجنة إمداد القوات المسلحة بمجلس التعاون

شهد مناقشة موضوعات تسهم في دعم العمل العسكري الخليجي

عقدت لجنة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 16، عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، ووفود متخصّصة في مجال الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالإمداد والتموين التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.