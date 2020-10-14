"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

قال: سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء أن "سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب". مشددًا على أن واشنطن تدعم أمن حلفائها "في مواجهة تهديدات إيران"، و"إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمت دول الخليج أكثر من أي إدارة أخرى".

وأكد بومبيو أن طهران "تدعم هجمات الحوثيين على السعودية"، وتأمرهم بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وعبَّر وزير الخارجية الأمريكي بحسب "العربية" عن سعادة الولايات المتحدة لاتخاذ الحكومة العراقية المزيد من الإجراءات لحماية السفارة الأمريكية في بغداد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وقال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "نحن سعداء لفعل العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض".

وأضاف: "ميليشيات مارقة تستهدف دبلوماسيين أمريكيين، مهمتهم مساعدة شعب العراق". مؤكدًا أن إيران تدعم الميليشيات العراقية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية.

واتهم بومبيو إيران بمواصلة زعزعة أمن العراق واستقراره عبر ميليشياتها.

وفي سياق القضايا العالمية رحب بومبيو بالمحادثات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل اليوم لترسيم حدود البحرين بين البلدين، وأكد أنه ناقش مع ترامب الوضع في ناغورنو كاراباخ، حيث تتحارب أرمينيا وأذربيجان، مطالبًا جميع الأطراف بوقف التصعيد.

وأضاف: "لاحظنا قيام تركيا بدعم موقف أذربيجان في الصراع"، داعيًا لـ"تسوية سلمية للنزاع" بين أذربيجان وأرمينيا.

واعتبر بومبيو أن "على أوروبا تحمُّل مسؤولية مواطنيها" الذين انضموا لداعش، والمعتقلين حاليًا في سوريا والعراق، والموافقة على استلامهم. مضيفًا: "سنواصل ملاحقة عناصر داعش في العراق وسوريا".