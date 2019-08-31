"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح سطحية على مكة.. حتى 8 مساء

الحالة تشمل "أضم والجموم والطائف والعرضيات والكامل"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه: "أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، عرفات وميسان"، ويبدأ في الساعة 12:00 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.