شاهد.. "محمد بن نايف" يقدم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم"

التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

قام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسأل الأمير محمد بن نايف الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 10:51 PM

التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

شاهد.. "محمد بن نايف" يقدم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم"

متعب البقمي

جدة

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قام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسأل الأمير محمد بن نايف الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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