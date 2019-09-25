"الشؤون الإسلامية" تنظم ندوة دولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة

برعاية "آل الشيخ" ويشارك فيها ممثلون من الدول العربية والإسلامية

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال المدة من الثاني وحتى الرابع من شهر صفر القادم 1441هـ، ندوة بعنوان (تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة ــ تقييم للواقع واستشراف للمستقبل)، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المجمع، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتهدف الندوة إلى دراسة السبل لإيصال رسالة القرآن الكريم، والوصول إلى مناهج متقنة وأسس صحيحة في تعليمه، وإيجاد الوسائل المناسبة لتوجيه المحاضن والمؤسسات التربوية إلى الطرق الملائمة لتدريس القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الوسائل والأساليب الفاعلية في الاهتمام بالتعليم القرآني، وتيسير وصول متعددي العوق إلى المصادر الموثوقة من المعلومة المقروءة، والمسموعة، والمرئية المتعلقة بتعلُّم القرآن الكريم وفهمه.

كما تهدف إلى دراسة واقع تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم الإسلامي وتقويمه، ووضع الحلول المؤدية إلى التغلُّب على تحديات تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في العناية بهذه الفئات من المجتمع، وجهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في تقديم المشروعات القرآنية المتعلقة بذوي العوق السمعي والبصري وغيرهم، بالإضافة إلى تسهيل اللقاء وتشجيع سبل التواصل بين المهتمين والمختصين في خدمة القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة.

وستناقش الندوة عدداً من المحاور، منها: الأحكام الفقهية المتعلقة بتعليم القرآن الكريم، والمناهج والطرق في تعليمه للأشخاص ذوي الإعاقة، ووسائل تعليم القرآن الكريم والآثار المترتبة على ذلك، والجهود المبذولة في التعليم القرآني للأشخاص ذوي الإعاقة وتقويمها.

وتأتي هذه الندوة ضمن مشروعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة العلمية في سبيل خدمة كتاب الله، والعناية بعلومه، واهتمامه بدراسة الأسس والأساليب والوسائل الهادفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عمله على طباعة مصحف المدينة النبوية بطريقة "برايل"، ومشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة "الفاتحة وجزء عم"، وموقع تعليم القرآن الكريم بالتوجيه الصوتي.