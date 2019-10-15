السعودية تؤكد على أھمیة تسخير العوامل الممكنة لتحقیق أجندة 2030 للتنمیة المستدامة

"النهدي": المملكة شریك أساسي في إیجاد الحلول الجذریة لمعالجة قضایا التنمیة

أكدت الـمملكة العربية السعودية عـلى أھـمیة تـسخیر الـعوامـل الـممكنة لـتحقیق أجـندة 2030 للتنمیة المستدامة وعلى رأسها: ضمان الشمولیة وتمكین المرأة والشـباب والاسـتثمار في الـقدرات البشـریـة بـما یـضمن اسـتدامـة نـتائـج الـتنمیة لـما بعد 2030.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع المنعقد لمناقشة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة ضمن اجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة 74 التي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي.

وقدم "النهدي" شكره في بداية الكلمة للأمم المتحدة عـلى تـنظیم قمة الـتنمیة المستدامـة الـتي عـقدت فـي 25 سـبتمبر 2019م، مشيراً إلى أن هذا التنظيم يدل عـلى الـتزام الأمـم المتحـدة والـدول الأعـضاء وحـرصـھم عـلى تـحقیق أجـندة الـتنمیة المسـتدامـة 2030م ومناقشة أهم الإنجازات والعقبات خلال الأعوام الأربعة الماضیة.

وأفاد بأن المملكة تدرك أهـمیة الـقضایا والتحدیات العالمیة لـتحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي يجب التصدي لها بـنهج متكامل مـن خـلال الشراكة على المستوى الدولي والإقلیمي والوطني مع جمیع أصحاب المصلحة.

وعد "النهدي" الـتمویـل مـن أجـل الـتنمیة أحـد أهم هـذه الـعوامـل الـممكنة لـتحقیق أهـداف الـتنمیة المسـتدامـة، وهـو الأمـر الـذي یسـتدعـي تـطویـر آلـیات وإسـتراتـیجیات مـالـیة وغـیر مـالـیة لـدعـم عـملیة الـتنفیذ مـن خـلال تـسخیر الـموارد المحـلیة، وإشـراك القطاع الخاص، والتوجیه الأمثل للمساعدات الإنمائیة الرسمیة.

وأوضح أنه كجـزء مـن هـذا الالـتزام الـعالـمي ومـن خـلال رؤیـة الـمملكة 2030 الـمرتـكزة عـلى ثـلاثـة مـحاور وهي: مـجتمع حـیوي واقـتصاد مـزدهـر ووطـن طـموح، تسعى المملكة جـاهـدة لـلعمل بـشكل مسـتمر لـضمان فـاعـلیة الـعمل الـحكومـي مـع الـقطاعـات الأخـرى كـالـقطاع الـخاص والـقطاع غـیر الـربـحي بـما یحقق النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي وحمایة البیئة بشكل مستدام.

وأبان "بندر النهدي" أن الـمملكة شـریـك أسـاسـي فـي إیـجاد الحـلول الجـذریـة لـمعالـجة قـضایـا الـتنمیة عـلى الـصعید الـوطـني والإقـلیمي والـدولـي، مؤكداً تطلع المملكة فـي هذا الـمنتدى لتسـریـع تـنفیذ أهداف الـتنمیة المسـتدامـة، ودور التعاون الإقلیمي الذي یعزز من الاسـتقرار الأمـني والسـیاسـي والاقـتصادي مـما یـضمن بـیئة خـصبة لـتحقیق أجـندة الـتنمیة المسـتدامـة لـعام 2030م ویـساعـد عـلى ضـمان تـحقیقها عـلى المسـتوى الـعالـمي.

ولفت "النهدي" في ختام الكلمة النظر إلى أن المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها أعمال مجموعة العشرین العام المقبل ستحرص على أن تكون الأولویات المطروحة متوائمة ومتكاملة مـع أولویات التنمیة المستدامة على الصعید العالمي.