"الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 248

شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات ولا سيما الحجر المنزلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد إلى 248.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه تم تسجيل 18 حالة إصابة إضافية اليوم، ما رفع عدد الإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 248.

ووفق "روسيا اليوم" دعت الوزارة جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة، وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني غالبتها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص بالفيروس أو نفيه.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ولا سيما التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وتذكر بأن أي تهاون في تطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.