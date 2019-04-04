"جامعة كاوست" تعرض حقائقها وأرقامها أمام وفد إعلامي سعودي

تحدث مسؤولوها عن أبرز الإنجازات البحثية وما حققته في التنمية الاقتصادية

زار اليوم وفد من نادي الإعلاميين السعوديين بجدة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في مقر حرمها الجامعي بمركز ثول شمال محافظة جدة، وذلك في زيارة تعريفية بمرافق الجامعة ومراكزها البحثية لدعم مبادرات الجامعة ومساهماتها في التنمية الوطنية والاقتصادية بالمملكة.

وشهدت جولة الإعلاميين داخل جامعة كاوست أهم مرافق الجامعة البحثية الرائدة مثل مكتبة كاوست ومعمل التصوير المرئي ومتحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، ومركز الإبداع وريادة الأعمال، إضافة إلى المعامل البحثية والمختبرات المركزية.

وعرض رئيس التطوير الجامعي في كاوست، هاني أشقر، قصة إنشاء جامعة الملك عبدالله ورؤيتها ورسالاتها وأهدافها الإستراتيجية ومراحل تطورها ونماء طلبتها وتراكم نسبة السعوديين من طلبة الماجستير والدكتوراه حتى وصلت في الوقت الحالي إلى 35٪.

وتطرق "أشقر" لأبرز الإنجازات البحثية لكاوست، وما حققته إدارة الابتكار والتنمية الاقتصادية من براءات اختراع عبر حقائق وأرقام مثلت شاهداً حياً على تطور جامعة الملك عبدالله منذ تأسيسها قبل نحو عشرة أعوام وحتى الوقت الحالي.