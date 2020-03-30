بعد إصابته بـ"كورونا".. ولي عهد بريطانيا ينهي الحجر الصحي

يمارس نشاطه وفقاً لتوجيهات الأطباء والإرشادات الرسمية

أعلن متحدث باسم مكتب شؤون ولي عهد بريطانيا، اليوم، أن أمير ويلز الأمير تشارلز أنهى فترة الحجر الذاتي التي خضع لها في مقر إقامته بأسكتلندا منذ تشخيصه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد مؤخراً.

وأكد المتحدث أن ولي العهد البريطاني بصحة جيدة الآن، ويمارس نشاطه وفقاً لتوجيهات الأطباء والإرشادات الرسمية المتبعة لمحاربة انتشار "كورونا".

يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أخضعا نفسيهما الأسبوع الماضي للحجر الصحي الذاتي بعد تأثرهما بأعراض الفيروس الخطير.