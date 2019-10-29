بيان مشترك عن الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والبرازيل في مجال الاستثمار

دعم صندوق الاستثمارات العامة وفرص الاستثمار البالغة 10 مليارات دولار

في إطار الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى المملكة العربية السعودية، بحث فخامة الرئيس جايير بولسينارو، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لتطلع صندوق الاستثمارات العامة لوضع خارطة طريق تهدف إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة التي تعود بالنفع على البلدين وتصل قيمتها إلى (10) مليارات دولار وذلك في إطار الشراكة مع جمهورية البرازيل الاتحادية.

وفي سياق متصل، أعرب الجانب البرازيلي عن التزامه بالعمل جنباً إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في دعم المبادرة، بما في ذلك تحديد الإطار القانوني والمؤسسي الأنسب للاستثمار في الاقتصاد البرازيلي.

ونوّه الجانبان عن أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية الهيكلية التي تلقى دعماً من حكومة الرئيس جايير بولسينارو تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد البرازيلي للمستثمرين الأجانب.

وأشار الجانبان أيضاً إلى الفرص المحتملة للاستثمارات القوية ذات العوائد الكبيرة في المشاريع ذات الصلة مثل "برنامج شراكة الاستثمار" التابع لحكومة البرازيل الاتحادية.

