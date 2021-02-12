الإمارات: 3.307 إصابات جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 323.191

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 3.307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 342.974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.404 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323.191 حالة.