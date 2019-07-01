أمين عام السياحة العالمية للسعودية: ندين هجمات الحوثي على مطار أبها

أعرب عن ثقته في قوتها الاقتصادية والسياسية

أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، هجمات مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير مؤخراً.

وشدد في رسالة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، على ثقته في المملكة العربية السعودية وقوتها الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مدينة أبها مسجلة عاصمة للسياحة العربية في 2017.

وعبر عن ارتياحه بخروج المصابين في الهجمات من المستشفى، وهم بصحة وعافية، مجدداً في هذا الصدد التزام منظمة السياحة العالمية بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهود رئيس مجلس إدارتها في مسيرة التنمية السياحية بالمملكة.

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