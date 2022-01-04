الأول بالمملكة.. أمير نجران يدشن معرض الفنانين التشكيليين المكفوفين "بارقة"

تجوّل في أجنحة 12 فناناً.. التنظيم للنادي الأدبي و"الرسم أمام الجمهور حاضر"

افتتح أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، معرض الفن التشكيلي للمكفوفين "بارقة"، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بنجران، بالتعاون مع جمعية بصيرة للمكفوفين، وذلك بقاعة الكلية التقنية بنجران.

وتجوّل الأمير في المعرض الذي يضم أجنحة لـ12 فناناً تشكيلياً وفنانة من فئة مكفوفي البصر، مشاركين من جميع أنحاء المملكة، لعرض لوحاتهم التشكيلية التي سبق لهم رسمها، إضافةً إلى قيام الفنانين بالرسم أمام الجمهور في أركانهم الخاصة بالمعرض.

شارك في المعرض عديد من الجهات؛ كالتعليم والجامعة ومدارس الأحفاد الأهلية، وبعض الجهات المتخصصة في خدمة ذوي الإعاقة، كجمعية شمعة أمل، ونادي المعاقين، وجمعية نور نجران النسائية، وجمعية بصيرة للمكفوفين.

يشار إلى أن المعرض يمتد لثلاثة أيام، ويعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.