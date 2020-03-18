روحاني متجاهلًا كارثة كورونا: الصناعة النووية الإيرانية في حِل من جميع القيود

زعم أن بلاده ردّت وستردّ على مقتل قاسم سليماني: العدو لم يتمكن من إخضاعنا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن الصناعة النووية الإيرانية في حِل من جميع القيود التي فُرضت عليها.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، قال الرئيس الإيراني: إن "العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية"، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تُعد عصب الاقتصاد الإيراني.

وأشار إلى أن إيران ردّت وستردّ على مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

يُذكر أن إيران برزت كواحدة من أكثر البلدان تضررًا من وباء كورونا؛ حيث ارتفع عدد القتلى بشكل كبير، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين المرضى والمحتضرين والقادة الدينيين.. وحتى يوم أمس الثلاثاء، أعلن مسؤولو الصحة عن 988 حالة وفاة وأكثر من 16000 حالة إصابة في جميع أنحاء البلاد، بعدما ارتكب نظام الملالي سلسلة من الأخطاء في التعامل مع تفشي المرض حيث قللت في البداية من مدى وشدة التفشي فيما تشكك تقارير وسائل الإعلام الغربية في مصداقية بيانات الحكومة الإيرانية، وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها الأسبوع الماضي خنادق دفن ضخمة يمكن رؤيتها من الفضاء.