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بحضور عددٍ من المثقفين والأكاديميين وفي مقدمتهم "النذير" و"الصانع"

"القرشي" يدشن كتاب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه بـ"معرض الرياض"

دشن الدكتور تركي بن عطية القرشي كتاب "أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه" بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021 اليوم الاثنين.



‏وقد تم تدشين الكتاب في جناح المؤلف السعودي، وبحضور عددٍ من المثقفين والأكاديميين وفي مقدمتهم البروفيسور محمد بن عبد الله النذير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتور ماجد بن صالح الصانع عضو هيئة التدريس ومستشار التقنية بكليات الشرق العربي، وأحمد ماهر مسؤول تسويق وحدة النشر والتوزيع بجامعة الدول العربية.



‏يُذكر أن الكتاب يعرض تفاصيل عن القيادة واستراتيجيات التفاوض من خلال تحليل موقف تاريخي وعبارة خالدة من الموروث العربي وربطها بقصص معاصرة لإعطاء القارئ تصورًا واضحًا وتطبيقًا عمليًا.



‏وفي الختام، توجه الدكتور "القرشي" بالشكر الجزيل لوزارة الثقافة وعلى رأسها سمو وزير الثقافة على الاهتمام بالمؤلف السعودي وعلى التنظيم الرائع لمعرض الكتاب الدولي في الرياض عاصمة الثقافة والمعرفة.

