"أمير الجوف" يودّع "الشهراني" ويستقبل "الرويلي" لتكليفه مديراً للصحة بالمنطقة‎

ثمّن الجهود والخطط الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا والتقيد بالاحترازات

التقى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الدكتور حسن بن علي الشهراني؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، وتكليفه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي؛ الذي تم تكليفه بإدارة صحة الجوف حديثاً.

وفي بداية اللقاء، أعرب أمير منطقة الجوف، عن شكره وتقديره للدكتور حسن الشهراني؛ على ما قدّمه من جهود طيبة خلال فترة عمله مديراً لصحة الجوف، وكان آخرها الجهود الطيبة لمكافحة جائحة كورونا والخطط التي أسهمت -ولله الحمد- في الحد من انتشار الفيروس، وتمنى للدكتور الشهراني؛ التوفيق في مهام عمله الجديد.

ورحب أمير المنطقة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي؛ الذي تم تكليفه حديثاً، مؤكداً مواصلة الجهود وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، في ظل ما تحظى به صحة الإنسان في بلادنا من اهتمام وعناية فائقة من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله".

من جهتهما، أعرب الشهراني؛ والرويلي؛ عن شكرهما لأمير منطقة الجوف، على دعمه الدائم، متطلعين أن يكونا عند حُسن الظن بهما.