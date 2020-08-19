بعد "الأمانة".. "البيئة" تتفاعل مع "سبق" وتكرّم المعلم محوّل الإطارات لأحواض زراعية

لرفع الوعي لدي فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، المعلم بندر صالح حكمي، الذي حوّل فناء منزله إلى أحواض زراعية من خلال إعادة تدوير إطارات السيارات التي يجمعها من محال إصلاح الإطارات بشكل يومي للحفاظ على البيئة في المقام الأول والاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى أعمال فنية وجمالية خلال فترة منع التجوّل بسبب جائحة كورونا.

وجاء تكريم "حكمي" تفاعلاً "سبق" انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تعتمده إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرّمة الذي يرتكز على أن المواطن هو شريكها الأهم في تحقيق أهدافها.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، حرص الإدارة على التعاون مع جميع المواطنين وتحفيزهم لتحقيق شعار "نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا".

من جانبه، أفاد مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرّمة المهندس تركي بن عالي الحميدي، بأن الوزارة تهدف إلى رفع الوعي لدي فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة وتعزيز إحساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعي ومسؤوليته نحو الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على المستويات كافة، إلى جانب جذب المتطوعين للمساهمة في قضايا البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والإسهام في نشر الوعي البيئي وتنظيم وتأطير العمل التطوعي فيما يتعلق بحماية البيئة والتشجير، وتشجيع الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة وزيادة رقعة المساحة الخضراء، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية في تنمية البيئة والتشجير ومكافحة التلوث وغرس القيم الجمالية وحب الطبيعة في النشء.

بدوره قدّم المعلم بندر صالح حكمي، شكره وتقديره لـ "سبق"، التي كان لها الدور الأكبر في وصول مشروعه للجهات المختصة وتفاعلها معه، لافتاً إلى أنه يطمح للاستفادة من جميع المخلفات البيئية على اختلاف أنواعها، لعمل مجسمات جمالية توضع في المنازل والشوارع المحيطة بهذه المنازل، وتعليم أبنائه بعض المهارات الفنية نظراً لكونه معلماً لمادة التربية الفنية.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع ما قبل الماضي، خبراً تناول ما قام به المعلم "الحكمي"، وتفاعلًا مع الخبر قامت أمانة العاصمة المقدّسة من خلال وكالة الخدمات ممثلة في الخدمات الاجتماعية -إدارة الجمعيات والمؤسسات الرسمية- بتكريمه على ما قام به من عمل متميز يساعد في الحفاظ على البيئة وشغل وقت الفراغ بما يعود بالنفع والاستفادة من خامات البيئة المستهلكة وتحويلها الى لوحات فنية وجمالية من خلال إعادة تأهيل الخامات.